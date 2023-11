Teleskop Webba zbadał pobliską planetę. Znalazł tam parę wodną

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba dokonał niezwykłego odkrycia. Przy jego wykorzystaniu znaleziono parę wodną, dwutlenek siarki oraz chmury złożone z krzemionki, głównego składnika zwykłego piasku, w atmosferze egzoplanety WASP-107b. Planeta ta znajduje się względnie blisko Ziemi - oddalona jest o ok. 200 lat świetlnych. Odkrycie to stanowi milowy krok w badaniach planet, zwłaszcza w kontekście zrozumienia związków między ich składem chemicznym a klimatem.

Dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Jamesa Webba, naukowcy mogli dokładnie zbadać atmosferę planety WASP-107b. Ta egzoplaneta krąży wokół gwiazdy, która jest nieco chłodniejsza i mniej masywna niż nasze Słońce. Co ciekawe, planeta ta ma masę zbliżoną do Neptuna, ale jest od niego znacznie większa, osiągając niemal rozmiary Jowisza.

Naukowcy zwracają uwagę na to, że ta "puszystość" planety pozwoliła im zajrzeć 50 razy głębiej w jej atmosferę, niż udawało się to w czasie badań gazowych olbrzymów z naszego Systemu Słonecznego, takich jak Jowisz. Co ważne, w atmosferze WASP-107b nie znaleziono metanu, co sugeruje, że wnętrze planety jest ciepłe. Obecność dwutlenku siarki była natomiast dużym zaskoczeniem.