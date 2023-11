Teleskop Webba coś odkrył. Na tej planecie pada deszcz z piasku

Planetę Wasp-107b nie jest kompletnie nowym odkryciem. Astronomowie zauważyli ją w 2017 roku. Bardzo duża i lekka bywa przez nich nazywana planetą z waty cukrowej. Teleskop Jamesa Webba udowodnił, że nie jest to udany przydomek.

Ma przy tym bardzo rozrzedzoną atmosferę, co powinno ułatwiać określenie jej składu.To jednak udało się dopiero Teleskopowi Webba. Wyniki jego obserwacji mogą cieszyć. Rejestrując widmo planety pozwolił naukowcom bardzo dokładnie zidentyfikować skład chemiczny Wasp-107b. Okazuje się jednak, że jest istne piekło we Wszechświecie.

Atmosfera planety zawiera bardzo dużo pary wodnej i dwutlenku siarki. Przesycona jest zapachem spalonych zapałek, a to nie koniec. Chmury na Wasp-107b są zbudowane z piasku krzemianowego.

Wszędzie gdzie na Ziemi mamy do czynienia z jakąś formą związku H2O, tam występuje piasek. Krąży on nieustannie w atmosferze przechodząc od stanu stałego do gazowego. W konsekwencji na Wasp-107b z nieba pada deszcz piasku, a nie wody.