Teleportacja jest możliwa. Wysłano dane między komputerami kwantowymi

To odkrycie jest istotne, ponieważ rozwiązuje jeden z problemów w dziedzinie komputerów kwantowych. Jak podaje The Independent, zamiast tranzystorów, komputery te używają kubitów, które pozwalają na bardziej złożone obliczenia. Wyzwaniem jednak nadal jest wielkość sprzętu potrzebnego do przesyłania danych. Aby technologia mogła stać się elementem codzienności, specjaliści muszą znaleźć sposób, aby zminiaturyzować gabaryty niezbędnych elementów.