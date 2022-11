Technologiczne centrum świata? Na podbój Japonii wyruszają polskie firmy

Kraj, który często kreuje lub narzuca trendy technologiczne, jest ciekawym rynkiem również dla polskich przedsiębiorstw, o czym miałam okazję przekonać się podczas jesiennej edycji targów Japan IT Week w Tokio. Pomimo tego, że wydarzenie odbyło się krótko po otwarciu przez Japonię granic dla turystów (do 11 października do kraju mogli przyjeżdżać wyłącznie turyści korzystający z ofert biur podróży, a wprowadzone obostrzenia znacznie utrudniały przekraczanie granic i podróżowanie) na targach pojawiły się trzy polskie firmy - Vasco Electronics, Codahead oraz EatTheCode. Co ciekawe, w wydarzeniu uczestniczyła też firma z Charkowa - CHI Software.