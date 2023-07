Technics EAH-AZ80 [TEST]: Po prostu najlepsze

Jestem strasznie marudny, jeśli chodzi o słuchawki true wireless, czyli bluetooth-owe, douszne "pchełki". I nie chodzi o to, że mam wysokie wymagania co do jakości dźwięku, tylko o funkcje, wygodę i ergonomię używania oraz obsługi. I naprawdę, nie jest łatwo mi zaimponować.

Cześć, tu Kostek Młynarczyk! W dzisiejszym TL;DR powiem wam parę słów prawdy na temat słuchawek Technics EAH-AZ80. Na ile to będzie gorzka prawda? Cóż, dowiecie się za chwilę. Bo to oczywiście zależy od tego, czy te słuchawki są dobre, złe, czy brzydkie…

THE GOOD: To, co w słuchawkach Technics EAH-AZ80 mnie zachwyciło

Wbrew pozorom, dźwięk nie jest pierwszą rzeczą, na którą zwracam uwagę, kiedy zaczynam testy słuchawek. Ba, można powiedzieć, że często bywa jedną z ostatnich! Po prostu w tej klasie, do której należą te droższe urządzenia Sony, Sennheisera czy Bose, brzmienie zawsze trzyma wysoki poziom, a różnice są stosunkowo niewielkie - przynajmniej, dla osób należących do tych coś z osiemdziesięciu procent populacji, które tak jak ja jest obdarzona raczej przeciętnym słuchem. Co innego ergonomia, wygoda i funkcjonalność. To rzeczy, które dotyczą każdego i które potrafią różnić się naprawdę baaaardzo.

Ale do rzeczy. A dokładniej, do rzeczy dobrych. Jedną z tych, które rzucają się w oczy w przypadku słuchawek Technics EAH-AZ80 jest fakt, że ich etui jest kompaktowe i lekkie. To naprawdę ważne - na przykład świetne Sennheisery Momentum True Wireless 3 mają duże i kanciaste etui przypominające skrzynię ze skarbami. Stosownie do ich możliwości, owszem, ale za to bardzo kiepsko mieszące się w kieszeni. Tu nie ma tego problemu.

Dalej jest równie dobrze: słuchawki siedzą w uszach bardzo dobrze, łatwo pozwalając o sobie zapomnieć, ale zarazem nie wypadając z nich przy mocniejszym ruszaniu szczęką - co zaskakująco często ma miejsce nawet w przypadku drogich urządzeń. Zdecydowanie daję plus.

I od razu następny, duży plus za coś, co bardzo lubię, czyli multipoint, a więc możliwość utrzymania aktywnego połączenia z więcej, niż jednym urządzeniem. Zauważyliście, że powiedziałem "więcej, niż jednym", a nie "z dwoma", jak zwykle? No właśnie. Supermocą słuchawek Technics EAH-AZ80 jest możliwość połączenia z aż trzema urządzeniami. Możesz być połączony jednocześnie na przykład ze smartfonem, komputerem i tabletem, albo drugim komputerem. To imponujące i niesamowicie wygodne!Ale prawdziwe mistrzostwo świata to fakt, że w aplikacji można wybrać, czy dane urządzenie ma być nazywane smartfonem, komputerem, czy odtwarzaczem, a słuchawki przy łączeniu zameldują, z którym są połączone! Superwygodny drobiazg.

W ogóle, aplikacja Technics Sound Connect jest pełna ułatwiających życie drobiazgów, z których wielu w ogóle nie ma u konkurencji. Bardzo to lubię, to kolejna dobra cecha.

Bardzo dobra jest aktywna redukcja hałasu. W moim subiektywnym odbiorze to jedno z absolutnie najlepszych ANC w słuchawkach dousznych, jakie testowałem. Co więcej, świetnie działa też tryb przepuszczania dźwięku otoczenia. Nie aż tak doskonale jak w stanowiących w tej kwestii niedościgniony wzór AirPods Pro 2, ale wyraźnie lepiej, niż w innych z tej klasy cenowej.

Pochwały należą się też za czas pracy na baterii, którą można szybko ładować przez USB-C, albo wygodnie - przez ładowarkę bezprzewodową.

No dobrze, powiem o dźwięku, bo to zdecydowanie bardzo dobra cecha. Otóż Technics EAH-AZ80 brzmią fantastycznie w każdym kawałku spektrum. Można się naprawdę rozkoszować… A - jeszcze doskonale radzą sobie też z rozmowami telefonicznymi. Moi rozmówcy słyszeli mnie wyraźnie i czysto nawet, kiedy jechałem metrem, a to naprawdę duże osiągnięcie.

THE BAD: Złe cechy słuchawek Technics EAH-AZ80

Sterowanie jest dotykowe i - tu minus - potrafi wyprowadzić z równowagi, zwłaszcza na początku, zanim człowiek nauczy się ostrożności i odpowiedniego sposobu dotykania… Typowe są niestety sytuacje, kiedy chcesz kliknąć trzy razy, ale raz nie trafiłeś odpowiednio dokładnie, albo dotknięcie było trochę za wolne i słuchawki odczytują dwa. Nie jest tak źle, jak w Galaxy Buds, ale wyraźnie gorzej, niż w także dotykowych Sennheiserach.

A najbardziej mnie wkurzył brak możliwości zmiany sposobu sterowania głośnością… Minus. Duży minus!

I jeszcze jeden: nie są wodoodporne.

THE UGLY: To, czego słuchawki Technics EAH-AZ80 powinny się wstydzić

Te słuchawki kosztują 1300 złotych, a zamknięta pokrywa ich etui rusza się w sposób, który przyniósłby wstyd nawet słuchawkom o połowę tańszym… Oczywiście nie ma to wpływu na wygodę czy funkcjonalność, ale robi fatalne wrażenie - tak nie powinno być!

PODSUMOWANIE: Cała prawda o EAH-AZ80

Jestem strasznie marudny, jeśli chodzi o słuchawki true wireless. Zwłaszcza te drogie. Dźwięk? Wiadomo, musi być świetny. Ale poza tym muszą wygodne, poręczne i ergonomiczne, mieć bardzo skuteczny system ANC i niemęczący tryb przejrzystości, a także, oczywiście, multipoint. Technics EAH-AZ80 to pierwsze "pchełki" premium, które odhaczają wszystkie te punkty, a to sprawia, że wychodzą na prowadzenie w moim osobistym rankingu. Jestem pod wrażeniem!

Plusy Wysokiej jakości dźwięk, godny flagowego modelu

Świetne tłumienie hałasu ANC

Bardzo dobry tryb przejrzystości

Zgrabne, lekkie i wygodne etui

Słuchawki bardzo dobrze siedzą w uszach i nie męczą

Świetna, bogata w opcje i możliwości aplikacja

Długi czas pracy na baterii

Ładowanie bezprzewodowe

Czujnik obecności w uchu Minusy Sterowanie dotykowe wymaga dużej precyzji - jeśli jej nie ma, często się myli

Brak możliwości przypisania regulacji głośności do jakiś prostych gestów

Brak wodoodporności

Wieczko etui po zamknięciu rusza się na boki...

Konstanty Młynarczyk, dziennikarz WP Technologie