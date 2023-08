Tech Summer Challenge - Garmin Epix Pro (2 gen) czy Amazfit T-Rex Ultra: Jaki zegarek terenowy wybrać?

Zegarki przygodowe, czy terenowe, to oddzielna kategoria, która okazuje się zaskakująco trudna dla wielu producentów. Póki co można mówić o niepodzielnych rządach Casio z ich ProTrekami i G-Shockami po stronie konstrukcji tradycyjnych oraz analogicznej dominacji Garmina wśród "sprytnych" zegarków. Ale od niedawna na scenie jest jeszcze jeden gracz, który zaskakująco szybko nadrabia dystans dzielący go od lidera. Czy Amazfit - bo to o tej firmie mowa - jest już gotów, żeby zdetronizować Garmina?