"Tarantule" dla polskiej armii. Ułatwią pracę żołnierzy

Umowa została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Siecią Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów – PIAP. Jak informuje MON, poza 96 robotami Łukasiewicz-PIAP dostarczy wojsku 10 Zestawów Obsługowo-Naprawczych (ZON), przeprowadzi testy pojazdów i szkolenia operatorów. Umowa przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia do 130 MBPR "Tarantula".

Mobilne Bezzałogowe Pojazdy Rozpoznawcze (MBPR), znane pod kryptonimem "Tarantula", to nowoczesne roboty przeznaczone do wsparcia działań rozpoznawczych Wojska Polskiego. Ich głównym zadaniem jest prowadzenie zwiadu w trudnodostępnych lub niebezpiecznych miejscach, gdzie bezpośrednie zaangażowanie żołnierzy mogłoby wiązać się z wysokim ryzykiem. Dzięki nim możliwe jest skuteczne rozpoznanie terenu, obiektów czy sytuacji bez narażania życia ludzkiego.

Pierwsze postępowanie przetargowe na dostawę 50 takich pojazdów ogłoszono w 2014 r. Wówczas najkorzystniejszą ofertę złożyła warszawska firma Reago Group, proponując izraelskie roboty MTGRR produkcji firmy Roboteam. Te lekkie, ważące 8,6 kg urządzenia, charakteryzowały się możliwością przenoszenia ładunków do 10 kg, maksymalną prędkością 3,5 km/h oraz czasem pracy od 2 do 4 godzin, w zależności od warunków i konfiguracji. Zasięg operacyjny wynosił do 500 metrów.