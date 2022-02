Tani sposób na białe zęby. 4 szczoteczki soniczne do 200 zł

Moc szczoteczek sonicznych tkwi w ich prędkości, która wynika z faktu, że łączą drgania z falami dźwiękowymi o częstotliwości od 20 do 20 tys. Hz. Dzięki temu główka jest wprawiana w wymiatająco-pulsujący ruch, który powoduje rozbijanie płytki nazębnej. Pasta i woda zostają napowietrzone, a bąbelki dostają się do najtrudniej dostępnych miejsc. Wystarczy przytknąć szczoteczkę do zębów, choć nie można robić tego zbyt mocno. Główka rozpędza się nawet do 80 tys. ruchów na minutę, więc trzeba uważać, żeby nie uszkodzić dziąseł.