Grzyby są selekcjonerami. Dlaczego ich potrzebujemy?

Na co dzień grzyby kojarzymy głównie z kuchnią i zdrowiem. Dodanie grzybów do potrawy może wyraźnie zmienić jej smak. Z drugiej strony w sferze zdrowotnej, grzyby natychmiast przywodzą na myśl grzybice i infekcje grzybicze. Jednak, jak wyjaśnia dr hab. Marta Wrzosek, mykolog i profesor Uniwersytetu Warszawskiego, choć grzyby są źródłem niektórych chorób, ich rola w przyrodzie oraz dla człowieka jest nieoceniona.

Profesor Wrzosek tłumaczy, że grzyby, w tym pasożytnicze, odgrywają kluczową rolę w ekosystemach. "Grzyby jako pasożyty są elementami selekcjonującymi" — wyjaśniła w rozmowie z PAP. W przyrodzie każda roślina utrzymuje wiele zależności z mikroorganizmami, z których jedne pomagają, a inne szkodzą. Cały ten proces jest zwykłą częścią ewolucji, której podstawowa zasada mówi, że "rodzi się więcej osobników, niż może przeżyć". Sprawia to, że przeżywają tylko najsilniejsze i najodporniejsze na choroby okazy.

- Grzyby nie wybijają wszystkiego, eliminują tylko najsłabsze. Wiem, że w odniesieniu do ludzi może brzmieć to okrutnie, ale w przyrodzie to norma — tłumaczy mykolog. Ewolucja wymaga ścierania się sił, a mikroorganizmy, jak grzyby, odgrywają w tym procesie fundamentalną rolę. Na przykład, z każdego nasiona drzewa klonu wyrośnie nowy organizm, jeśli warunki środowiskowe będą korzystne, a jego naturalna ochrona przed mikroorganizmami okaże się wystarczająca wobec infekcji grzybiczych.