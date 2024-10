Prawie co drugi Polak tego nie wie. Chodzi o wyrzucanie śmieci

Zużyte opakowania segregują w dużej mierze osoby w wieku od 40 do 59 lat (99 proc. odpowiadających) z wykształceniem średnim zamieszkujący województwa lubuskie i opolskie. Najgorzej w badaniu związanym z segregacją odpadów wypadli mieszkańcy województwa podlaskiego, gdzie 93 proc. odpowiadających odpowiadało, że segreguje zużyte opakowania.

Jak więc należy segregować wspomniane opakowania? Wyjaśnijmy, że zwykle kartony, do których rozlewane są mleka, napoje roślinne (owsiane, ryżowe etc.) oraz soki, są wykonane z tektury, polietylenu oraz cienkiej folii aluminiowej. Takie połączenie składników oznacza, że opakowania tego typu należy wyrzucać do pojemnika na tworzywa sztuczne.