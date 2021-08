Tak się robi hity. Analiza piosenek mówi, jak zwrócić uwagę słuchaczy

Świetnym tego przykładem jest utwór This is America autorstwa Childish Gambino, który za tę piosenkę otrzymał nagrodę Grammy w 2018. Kilkukrotnie w trakcie piosenki dochodzi do całkowitej zmiany rodzaju dźwięków, które słyszymy. Śpiew chóru przeplata się z trapem, a całości towarzyszą też krótkie epizody ciszy. Zdaniem badaczy utwór zyskał wielu fanów właśnie dzięki zaskakiwaniu słuchaczy.