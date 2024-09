Tak polowano na mamuty. Wcale nie rzucano w nie włóczniami

W starożytnych czasach ludzie polowali na mamuty, używając sprytnej metody polegającej na wabieniu zwierząt do pułapek z ostrymi włóczniami umieszczonymi na dnie - taką informację przekazują badacze w najnowszym wydaniu czasopisma naukowego "PLOS ONE".

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, zamiast rzucać w zwierzęta włóczniami, prehistoryczni myśliwi przygotowywali do tego celu specjalne pułapki. Nazywano je wilczymi dołami. Były to zagłębienia wypełnione włóczniami z kamiennymi grotami. Miały one za zadanie przebić ciało zwierzęcia, gdy to wpadnie do rzeczonego dołu.