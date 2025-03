Tajemniczy dron z Ukrainy. Rosjanie pokazali, co znaleźli

Choć brak oficjalnego potwierdzenia co do typu drona, rosyjskie źródła sugerują, że może to być "Buława", amunicja krążąca opracowana przez ukraińską firmę DeViro i znana również pod eksportową nazwą Mace . System ten został zaprojektowany na zlecenie ukraińskiego wojska do precyzyjnych ataków na kluczowe cele rosyjskie.