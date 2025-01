Tajemnicze zjawisko na niebie. Naukowcy rozwiązują zagadkę

Naukowcy z Uniwersytetu Calgary odkryli naturę tajemniczych białawo-szarych plam, które często towarzyszą zorzy polarnej. Te strukturalne emisje ciągłe, jak je nazwano, dodają nowy wymiar do naszego rozumienia tego zjawiska. Odkrycie to było możliwe dzięki zaawansowanej technologii kamer, które rejestrują obrazy w prawdziwych kolorach.

- Pierwsza reakcja każdego naukowca to: "co to jest?" - mówiła uczona w kontekście biało-szarych plam, nad którymi prowadzone były badania. Zwróciła przy tym uwagę, że zbadanie i przyjrzenie się tajemniczemu zjawisku było możliwe dzięki rozwojowi technologii fotograficznej. To dzięki temu zarówno amatorzy, jak i naukowcy, mogą dziś dokładnie obserwować niebo - i to w naturalnych kolorach. - Każdy zauważył postęp w fotografii cyfrowej. Teraz twój telefon może robić zdjęcia zorzy - dodała Spanswick.