Tajemnicze kratery na Syberii. Ich eksplozje słychać w odległości wielu kilometrów

Jak donosi Science Alert, ogromne, wybuchające kratery po raz pierwszy zauważono w 2012 r. Naukowcy zaobserwowali, że pojawiają się tylko w wybranych częściach wiecznej zmarzliny na Syberii, co wzbudziło ich zainteresowanie. Tak samo, jak fakt, że z otworów o szerokości nawet 20 m i głębokości ok. 15 na wysokość setek metrów wyrzucane są spore kawałki skał oraz ziemi, a eksplozje słychać w odległości blisko 100 km. Do tej pory zidentyfikowano osiem kraterów. Wszystkie są zlokalizowane na półwyspach jamalskim i gydańskim, regionach znanych z ogromnych, podziemnych złóż gazu ziemnego.