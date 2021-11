Tajemnicza "czarna dziura" na Mapach Google. Zauważył ją użytkownik

Jak donosi The Independent, "czarna dziura" na Mapach Google została dostrzeżona przez użytkownika serwisu Reddit. Osoba posługująca się nazwą "Kokoblocks" podkreśliła, że to, co widać na zdjęciach satelitarnych nie przypomina wyspy, ani innych obiektów, których można było się spodziewać w tym miejscu. "Kokoblocks" napisał: "nie miałoby sensu, aby naturalna formacja była tak czarna na tak płytkim, małym atolu/wyspie".