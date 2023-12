Tajemnicza anomalia pola magnetycznego Ziemi. Dowody kryły cegły sprzed tysięcy lat

Naukowcy z University College London dzięki cegłom z Mezopotamii zauważyli zagadkowe anomalie w polu magnetycznym Ziemi, które pojawiły się 3 tys. lat temu. W cegłach z wyrytymi imionami mezopotamskich królów znaleźli cząsteczki tlenku żelaza. To właśnie one pomogły ekspertom, w zrozumieniu, co wówczas się działo.