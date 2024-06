Tajemnica sprzed blisko 60 lat rozwiązana. Odpowiedź kryła się na dnie morza

"Shackleton był znany ze swojej odwagi i błyskotliwości jako przywódca w sytuacjach kryzysowych. Tragiczna ironia losu polega na tym, że była to jedyna śmierć, jaka wydarzyła się na którymkolwiek ze statków pod jego bezpośrednim dowództwem" - podkreślił w oświadczeniu prasowym John Geiger, kierownik wyprawy poszukiwawczej i dyrektor generalny RCGS .

Ernest Shackleton był kluczową postacią Heroicznej Ery Eksploracji Antarktydy, prowadząc trzy brytyjskie wyprawy. Jego najsłynniejsza przygoda miała miejsce w 1914 r. na statku Endurance, którego wrak odkryto w 2022 r. na głębokości 3,000 metrów w Morzu Weddella. Statek Endurance został uwięziony w lodzie w 1915 r. i zatonął po kilku miesiącach prób uwolnienia go przez załogę. Shackleton i jego ludzie przetrwali na lodzie przez wiele miesięcy, a następnie podjęli niebezpieczną podróż w łodziach ratunkowych, co ostatecznie doprowadziło do ich ocalenia. Przetrwanie wszystkich 28 członków załogi Endurance przypisywane jest przywództwu Shackletona.