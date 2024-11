Tajemnica PRL. Katastrofa samolotu pod Tuszynem

We wsi Górki Duże w województwie łódzkim 15 listopada 1951 r. doszło do katastrofy lotniczej z udziałem samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT Lisunow Li-2. Przyczyną wypadku miały być złe warunki atmosferyczne i błąd pilota, ale w przestrzeni publicznej pojawia się także druga wersja, która przedstawia to wydarzenie nieco inaczej.