Szukali jej od ponad 80 lat. Była cały czas ukryta w szafce

Uważa się, że ostatni przedstawiciel tego gatunku padł w 1936 r. w australijskim zoo w mieście Hobart. Zwłoki zwierzęcia zostały przekazane do lokalnego muzeum , ale z czasem słuch o nich zaginął. Okazało się, że przez dziesięciolecia znajdowały się one w muzealnym schowku.

Była to cecha charakterystyczna dla wilkoworów tasmańskich – żuchwa tych torbaczy była połączona z ruchomymi stawami i kośćmi skroniowymi. Sprawiało to, że zwierzę mogło otworzyć pysk nawet pod kątem 120 stopni. Jest to największe znane rozwarcie pyska wśród ssaków. Warto dodać, że przy przeciętnej wadze 35 kg i długości ok. 1,5 m (wraz z ogonem), wilkowór tasmański był największym drapieżnym torbaczem w czasach współczesnych.