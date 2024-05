Szukali go od 80 lat. Znaleźli "zabójcę niszczycieli"

Okręt miał zyskać legendarną reputację podczas swojego piątego patrolu – czytamy. Zatopił wówczas trzy niszczyciele i poważnie uszkodził dwa inne. Wykonał to w ciągu zaledwie czterech dni i tym samym zmusił flotę Japończyków do opuszczenia Morza Filipińskiego. Poskutkowało to porażką Japonii w następnej bitwie.