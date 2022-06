Sztuczna inteligencja posortuje nasze śmieci. Skuteczny recykling nadciąga

Wykorzystując wizję komputerową, uczenie maszynowe i roboty do identyfikacji i sortowania materiałów pochodzących z recyklingu, inżynierowie z AMP Robotics chcą zwiększyć dokładność automatycznych maszyn sortujących. W ten sposób możliwe będzie zmniejszenie interwencji człowieka na proces recyklingu i ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypisko .

W artykule dla Spectrum , Jason Calaiaro opowiedział o szczegółach korzystania ze sztucznej inteligencji. Algorytmy są w stanie określić, że dany śmieć jest butelką, puszką albo czymś innym, rozpoznając jej opakowanie. System wykorzystuje takie atrybuty jak kolor, nieprzezroczystość i współczynnik kształtu. W ten sposób może zwiększyć dokładność wykrywania, co jest czym, a także sortować śmieci według koloru lub określonego produktu .

Sztuczna inteligencja kieruje zrobotyzowanymi ramionami do wybierania konkretnych odpadów z taśmy, na której przemieszczają się zmieszane śmieci nadające się do recyklingu. Po stwierdzeniu, czym jest dany odpad, umieszcza go w odpowiednim pojemniku, zaś w przyszłości będzie można zaplanować jego ponowne przetworzenie.