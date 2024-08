"Można widzieć przez podłogę". Polski oficer mówi o F‑35

F-35 wyróżnia się także zdolnością do działania w tzw. sieciocentrycznej przestrzeni bojowej. Dzięki zaawansowanym sensorom i systemom komunikacji, ten myśliwiec może współpracować z innymi jednostkami powietrznymi, morskimi i lądowymi, co pozwala na skuteczne prowadzenie działań bojowych. Jest to jeden z kluczowych elementów, który daje przewagę nad bardziej tradycyjnymi samolotami myśliwskimi.