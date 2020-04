Światowy Dzień Sztuki w internecie. Google podpowiada, jak spędzić czas

Google Arts & Culture w internecie

Przygotowane przez Google atrakcje powinny się spodobać zarówno rodzicom, jak i dzieciom. W ramach odkrywania świata można tu między innymi zobaczyć dinozaura w wirtualnej rzeczywistości czy sprawdzić, co kryje się w środku czarnej dziury. Do tego do chodzą wirtualne wycieczki po galeriach, których przewodnikiem jest animowana postać, która zainteresuje najmłodszych.