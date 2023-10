Supernowa odkryta przez komputer. Czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka?

To kolejne pole, na którym sztuczna inteligencja może zastąpić człowieka. A zarazem szansa na przyspieszenie procesu analizy i klasyfikacji supernowych. Nowy, w pełni zautomatyzowany algorytm po raz pierwszy wykrył, zidentyfikował i sklasyfikował supernową. Dokonał tego program BTSbot (co jest skrótem od Bright Transient Survey bot). Po dokonaniu obserwacji i identyfikacji, nawiązał komunikację z innym teleskopem, co pozwoliło ostatecznie potwierdzić odkrycie supernowej.