Superczołg ze sztuczną inteligencją. Izrael pokazał "Błyskawicę"

Merkawa jest głównym czołgiem bojowym Sił Obronnych Izraela od lat 80-tych. Według resortu obrony piąta generacja maszyny w wersji Barak (co po hebrajsku oznacza błyskawicę) ostatecznie stanie się głównym czołgiem bojowym izraelskiego wojska. Pierwszy egzemplarz Merkawy piątej generacji rozpoczął służbę na początku 2023 r., ale dopiero we wrześniu pokazano go publicznie.