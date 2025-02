Super-Ziemia. Życie pozaziemskie może być bliżej niż sądzimy

Międzynarodowy zespół naukowców potwierdził istnienie egzoplanety HD 20794 d, która krąży wokół gwiazdy podobnej do Słońca. Planeta znajduje się w tzw. strefie nadającej się do zamieszkania, co oznacza, że może na niej występować ciekła woda, która jest kluczowym składnikiem życia. Odkrycie to może być przełomowe w poszukiwaniach życia poza Ziemią.