Super burza słoneczna może wywołać chaos. Naukowcy zaniepokojeni nowym odkryciem

Naukowcy ostrzegają, że potężne, super burze słoneczne mogą spowodować poważne zakłócenia w naszych systemach elektronicznych czy sieciach energetycznych. Najnowsze odkrycia sugerują, że mogą występować częściej, niż wcześniej sądzono.

Burza słoneczna czyli burza geomagnetyczna to zjawisko intensywnej zmiany pola magnetycznego Ziemi, które jest wynikiem zmian parametrów wiatru słonecznego. Badacze już jakiś czas temu ostrzegali że burze słoneczne, które mogą zakłócić funkcjonowanie naszych sieci energetycznych czy systemów elektronicznych mogą zdarzać się raz na 100 lat .

Jednak najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Warwick i British Antarctic Survey sugerują, że potężne super burze słoneczne występowały do tej pory raz na 25 lat. Do nowych wniosków naukowcy doszli dzięki nowej metodzie analizy danych historycznych.

Warto wyjaśnić, że zakłócenia parametrów wiatru słonecznego zdarzają się regularnie i większości z nich nawet nie odczujemy. Te silne jednak mogą spowodować poważne zakłócenia urządzeń elektrycznych, zwłaszcza tych najbardziej czułych narzędzi pomiarowych. Najsilniejsze burze słoneczne mogą doprowadzić do przerw w dostawie prądu, awarii sztucznych satelitów, zakłócenia ruchu lotniczego czy utratę sygnałów GPS.

Zgodnie z historycznymi źródłami najsilniejsza super burza słoneczna miała miejsce w 1859 roku, ale badania prowadzone przez brytyjskich naukowców nie uwzględniały pomiarów Słońca z tego okresu. Ciężko więc przewidzieć, kiedy mogłoby dojść do podobnej sytuacji. Profesor Richard Horne, kierownik działu Pogody Kosmicznej w British Antarctic Survey ostrzega jednak, że może do niej dojść szybciej niż się spodziewamy.

O ile naukowcy mogą szacować, kiedy potężna burza geomagnetyczna znów uderzy w Ziemię, to nie jesteśmy w stanie jej zapobiec ani powstrzymać jej skutków. Jedyne co mogą zrobić władze, to opracowanie lepszych strategii łagodzenia jej następstw.