Stworzono nową generację żywych robotów. Pomogą w leczeniu chorób

Na Ziemi pojawiły się nowe formy życia - maleńkie ksenoboty będące połączeniem żywych komórek i robotów. Jak twierdzą naukowcy, są w stanie złożyć się w ciało z pojedynczej komórki.

Biolodzy z Uniwersytetu Tufts w zeszłym roku po raz pierwszy połączyli żywe komórki z robotami, tworząc zupełnie nowy organizm. Ksenoboty zawierały w sobie komórki afrykańskich żab szponiastych, które wykorzystywały do odpychania się od powierzchni.

Teraz ten sam zespół badaczy ogłosił stworzenie form życia zdolnych do samodzielnego złożenia się w ciało z pojedynczej komórki. Wyniki badań zostały opisane w "Science Robotics" oraz na stronie uniwersytetu. Czytamy w nich, że nowe ksenoboty mogą poruszać się szybciej, żyć dłużej i nawigować w różnych środowiskach niż poprzednicy.

Największym osiągnięciem naukowców jest "nauczenie" ksenobotów pracy w grupach i leczenia się, kiedy zostaną uszkodzone. Leczenie się jest naturalną cechą żywych organizmów i to właśnie odróżnia malutkie maszyny od zwykłych robotów. Badacze potwierdzili, że ksenoboty były w stanie wyleczyć się z każdych obrażeń w zaledwie 5 min.

Do ich stworzenia została również wykorzystana innowacyjna metoda inżynierii "bottom-up". Biolodzy, zamiast ręcznie umieszczać tkanki i chirurgicznie kształtować żabią skórę (jak miało to miejsce w przypadku pierwzej wersji robotów), wykorzystali komórki macierzyste pochodzące z embrionów afrykańskiej żaby Xenopus laevis.

Następnie komórki macierzyste zmieniły się, wytwarzając rzęski umożliwiające poruszanie się ksenobotów. Zamiast polegać na ręcznie kształtowanych komórkach mięśnia sercowego, nowa wersja żywych robotów wykształciła własny sposób poruszania się.

Podobne rzęski występują u wielu organizmów, jednak zazwyczaj znajdują się na powierzchniach śluzowatych, takich jak płuca, gdzie służą usuwaniu patogenów i innych obcych materiałów.

Scientists Create the Next Generation of Living Robots

Ksenoboty mają duży potencjał, który może zostać wykorzystany w medycynie regeneracyjnej oraz pozwoli lekarzom i biologom lepiej zrozumieć, w jaki sposób komórki "komunikują się" między sobą oraz w jak dochodzi do specjalizacji, które umożliwiają budowę złożonego organizmu.

Uniwersytet Tufts widzi ogromny potencjał w badaniach nad ksenobotami, dlatego w tym roku ruszy specjalny program, który ma ułatwić gromadzenie badań oraz wymianę informacji pomiędzy różnymi uniwersytetami zajmującymi się tym tematem. Eksperci mają nadzieję, że zebrane w ten sposób dane przyczynią się m.in. do rozwoju transplantologii, leczeniu raka oraz chorób wieku starczego.