Studenci AGH zaskakują. Wysłali w kosmos… komórki rakowe

Inspiracją do realizacji pomysłu był dr Joshua Chou z University of Technology Sydney. Uczony razem ze swoim zespołem badał wpływ mikrograwitacji na komórki rakowe. Efekty były obiecujące. 80 proc. z nich przestało się ze sobą komunikować. Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej postanowili przeprowadzić podobny eksperyment.

Projekt odbył się w ramach konkursu Global Space Balloon Challenge 2020. Warto dodać, że zespół AGH Space System brał w nim udział czwarty raz i rok temu zajął drugie miejsce w kategorii Best Educational Initiative. Wyróżniony eksperyment badał pszczoły miodne i ich reakcja na warunki kosmiczne.

Podczas tegorocznej edycji studenci skupili się na badaniu wpływu promieniowania kosmicznego na komórki nowotworowe, w szczególności: zdolności do rozmnażania. Do przeprowadzenia eksperymentu niezbędne były autorskie narzędzia. Wśród nich m.in. systemy lokalizacji gondoli, która miała polecieć do stratosfery, zmodyfikowany licznik Geigera czy urządzenia zbierające szczegółowe dane całego lotu.