Start Falcona 9. Satelity szpiegowskie poleciały na orbitę

Był to drugi start Falcona 9 w ciągu doby. Inny model tej rakiety wyniósł na orbitę 21 satelitów Starlink. Podczas misji oznaczonej jako NROL-113 ok. 8,5 minuty po starcie doszło do lądowania Falcona na pokładzie autonomicznego statku Of Course I Still Love You, który stacjonował na Oceanie Spokojnym.