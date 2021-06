Starlink nad Polską. Kiedy oglądać "kosmiczny pociąg" na niebie?

Satelity Starlink nad Polską. Sprawdź, kiedy przelatują

Jak wynika z informacji z serwisu findstarlink, satelity Starlink będą widoczne z okolic Warszawy w najbliższym czasie między innymi w najbliższy weekend. Przybliżone godziny przelotu satelit Starlink nad Polską prezentują się następująco:

25 czerwca (piątek) - ok. godz. 22:03 oraz 23:38

(piątek) - ok. godz. 26 czerwca (sobota) - ok. godz. 2:43 oraz 22:29

(sobota) - ok. godz. 27 czerwca (niedziela) - ok. godz. 0:04, 2:09 oraz 22:54.

Najbliższa okazja do obserwacji przelotu satelit Starlink to zatem piątkowy wieczór. Jak nietrudno się domyślić, by obserwacja była możliwa, niezbędne jest bezchmurne niebo i możliwie ciemna okolica. Światła miast mogą utrudnić dostrzeganie obiektów na niebie - nie tylko satelit. Jak wynika z informacji z przytaczanego serwisu, tym razem widoczność Starlinków z Polski może być średnia.