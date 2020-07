Stany Zjednoczone od dekady badają UFO. Informacje wyszły na jaw

Chociaż przywództwo Sił Zbrojnych USA zapewniało, że przestało wydawać pieniądze na ten cel, to projekt nadal żyje i nadal jest fundowany - ujawnił New York Times. Jednostka umieszczona w Biurze Wywiadu Marynarki Wojennej zajmuje się badaniem interakcji i obserwacji pomiędzy pilotami wojskowymi oraz niezidentyfikowanymi obiektami latającymi.

UFO może pochodzić z Ziemi, to niekoniecznie kosmici

Chociaż większości na myśl o UFO przychodzą do głowy kosmici, to istnienie amerykańskiego zespołu do badania tych przypadków nie musi od razu potwierdzać, że obcy odwiedzili Ziemię.