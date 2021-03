WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 3 kuchniaekspres do kawypłyta indukcyjna Modest Wilanowski Dzisiaj, 23-03-2021 12:10 Materiał partnera: RTV Euro AGD Sprzętowe, świąteczne odświeżanie w kuchni Przygotowania do świąt to przede wszystkim czas porządków i czas gotowania. Gruntowne sprzątanie sprzyja również przeglądom wyposażenia naszych domów i pozbyciu się z nich części niepotrzebnych rzeczy – świąteczno-wiosennemu odświeżeniu całego mieszkania. Share Sprzętowe, świąteczne odświeżanie w kuchni Źródło: Pexels Taki przegląd może stać się również świetną okazją do uważniejszego przyjrzenia się sprzętom kuchennym – w końcu nie chcielibyśmy, by w połowie przygotowania pasztetu maszynka do mięsa odmówiła nam posłuszeństwa, tak jak wolelibyśmy do przygotowania świątecznego śniadania i obiadu mieć sprawne wszystkie 4 palniki kuchenki, a nie tylko 2. Czas świątecznych przygotowań sprzyja sprzętowemu odświeżeniu w kuchni, tym bardziej, że wiosenne promocje kuszą atrakcyjnymi cenami. Lodówka Czy to podczas przygotowań, by zgromadzić wszystkie potrzebne składniki, czy po świętach, by móc przechowywać to, co ze świąt zostanie – pojemna lodówka z zamrażarką to absolutna konieczność. Jeśli myślimy o nowej, warto pochylić się nad lodówką Samsung SpaceMax 2. Stylowy design, zwiększona pojemność 390 litrów (276l lodówka + 114l zamrażarka) oraz dobrze zaprojektowane wnętrze zapewniają wysoki komfort użytkowania. Klasa energetyczna D przekłada się na niewielkie w skali roku zużycie prądu (szacowane roczne zużycie energii to 211 kWh). Dodatkowo, lodówka te jest jedną z najcichszych na rynku – dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu Digital Inverter generuje zaledwie 35 dB. Piekarnik Piekarnik Bosch Serie 6 to sprzęt, który poradzi sobie z każdym świątecznym pieczonym daniem – od tych tradycyjnych po najbardziej wyszukane innowacje kulinarne. Poradzi sobie – i pomoże nam, ponieważ wyposażony został w funkcję AutoPilot – wystarczy włożyć produkt do środka, określić jego wagę i wybrać jeden z kilkudziesięciu trybów pracy – a urządzenie resztę zrobi za nas. Urządzenie należy do najbezpieczniejszych – chowane pokrętła zapobiegają przypadkowym zmianom, blokowane prowadnice teleskopowe ułatwiają opróżnianie, a chłodny front (maksymalnie 40’C) zapobiega niebezpieczeństwu oparzenia. Wewnętrzna powłoka absorbująca tłuszcz ułatwia czyszczenie, a klasa energetyczna A gwarantuje niskie zużycia prądu. Okap kuchenny Polska kuchnia – zwłaszcza świąteczna – jest niezwykle aromatyczna za sprawą tradycyjnie używanych przypraw. I chociaż roznoszący się w kuchni zapach schabu natartego czosnkiem i majerankiem czy pasztetu z gałką muszkatołową urealnia nam święta i kojarzy się „tak pachniało u babci w kuchni”, niekoniecznie chcielibyśmy, by te cudowne zapachy zagościły w naszej sypialni i wsiąkały w pościel. Przeciwdziałać temu mogą okapy kuchenne, jak Faber BI 52, niezwykle wydajne (460m3/h) urządzenie filtrujące z dodatkowym oświetleniem ledowym. Specjalny aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy oddziela opary od samego tłuszczu, dbając o czystość i zapobiegając osadzaniu się nalotu na ścianach i meblach. Okap generuje zaledwie 63 dB, co na urządzenie tej klasy jest świetnym wynikiem. Płyta indukcyjna Alternatywą dla tradycyjnych kuchenek gazowych są płyty indukcyjne, zdobywające coraz większą popularność w gospodarstwach domowych. Ich przewagą jest wydajność, czystość i wygoda korzystania. Świetnym przykładem jest Whirlpool WB S2560 NE. Ta płyta wykonana ze szlifowanego szkła wyposażona jest w 4 niezależnie sterowane indukcyjne pola grzewcze, zapewniające wygodne sterowanie i pełną kontrolę. W przypadku konieczności gotowania w dużym naczyniu istnieje możliwość połączenia dwóch pól w jedno większe. Bezpieczeństwo zapewnia system PowerManagement (możliwość ustalenia mocy maksymalnej, które nie zostanie przekroczona). Wisienką na torcie jest możliwość instalacji płyty bezpośrednio w otworze po kuchence gazowej, bez konieczności dokonywania przeróbek czy modyfikacji. Robot kuchenny Oczywiście, tak mocno teoretycznie, wszystkie prace kuchenne możemy wykonać ręcznie, za pomocą manualnych narzędzi – w końcu przez wieki tak to wyglądało. Tylko pytanie – jeśli mamy możliwość ułatwienia sobie życia, oszczędzenia czasu i pracy, czemu nie skorzystać z pomocy robota kuchennego, który prace te wykona szybciej i dokładniej? Tak jak wielofunkcyjny robot Bosch MUM 58365. Tarcie ziemniaków, mielenie mięsa, ubijanie piany, zagniatanie ciasta, cięcie w kostkę, miksowanie, rozdrabnianie, mieszanie, tarcie na wiórki czy krojenie w plastry – temu urządzeniu żadne prace kuchenne nie są straszne. Moc aż 1000W gwarantuje maksymalną wydajność, zestaw akcesoriów i końcówek zapewnia wszechstronność, a możliwość mycia ich w zmywarce – łatwe utrzymanie czystości. Robot idealny! Ekspres do kawy Ciśnieniowe ekspresy dostępne dla każdego sprawiły, że – by cieszyć się smakiem wyśmienitej kawy po posiłku – nie musimy odwiedzać najlepszych kawiarni. Jednak, aby zaparzyć kawę idealną, należy zadbać o każdy najdrobniejszy szczegół – same ekspresy są na tyle zaawansowane, że wspomagają nas na każdym kroku, tak jak DeLonghi Eletta Cappuccino EVO CAM. Ekspres zapewnia ciśnienie aż 15 barów, co gwarantuje bogaty i intensywny smak. Dzięki specjalnemu pojemnikowi z łatwością przyrządzimy kawy z mlekiem – ekspres automatycznie pobiera z niego mleko, podgrzewa je, spienia i wlewa do szklanki. Wyświetlacz LCD i fizyczne przyciski gwarantują intuicyjność obsługi, a automatyczny program czyszczenia i odkamieniania ułatwi utrzymanie urządzenia w czystości. Najlepszymi latte, cappuccino, doppio, espresso, lungo, flat white, macchiato czy ristretto możemy cieszyć się w zaciszu własnych czterech ścian. Nie przegap dobrego momentu Wiosenny czas przygotowań do świąt wielkanocnych to dobry moment, by rozważyć wymianę sprzętów kuchennych lub doposażenie naszego asortymentu kulinarnego. Urządzenia świetnej jakości dostępne są w atrakcyjnych cenach, zachęcających do zakupów. Wszystkie produkty znajdziesz na: RTV EURO AGD Materiał partnera: RTV Euro AGD