Spójrz w niebo. Okazja na niezapomniane zdjęcia

Miłośnicy obserwacji zjawisk na nocnym niebie mają ostatnio całkiem dobry czas. Od kilku dni możemy oglądać nad Polską przeloty satelitów Starlink. W poniedziałek 21 października pojawi się kolejna okazja do obserwacji kosmicznego pociągu Elona Muska nad naszym krajem.

Jak czytamy w serwisie nocneniebo.pl, Starlinki zdążyły już rozciągnąć się na całą szerokość nieba. Wynika to z faktu, że na orbicie umieszczono je kilka dni temu. Mimo to nadal są one wyraźnie widoczne, a w ich obserwacji pomaga bezchmurne niebo.