Spędzili ponad rok w "symulatorze Marsa". Czas na powrót

Życie w warunkach symulujących Marsa to tylko jeden ze sposobów na przygotowanie się na misję marsjańską. Drugim elementem, przygotowującym NASA do lotu na Marsa, jest program Artemis. Jego celem jest powrót ludzi na Księżyc i założenie bazy na naturalnym satelicie Ziemi. W programie udział mają brać przede wszystkim naukowcy, co będzie odróżniać go od programu Apollo, gdzie załogę stanowili głównie wojskowi.