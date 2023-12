Spadające gwiazdy w Polsce. Ostatnie okazje

Przed nami ostatnie okazje do oglądania spadających gwiazd. Zjawiska te gromadzą wielu fanów na całych świecie – jest coś niezwykłego w obserwacji spalających się w ziemskiej atmosferze kawałków skał. Jak podaje serwis Nauka w Polsce, przed nami okazja do obserwacji dwóch rojów meteorów.

Między 4 a 17 grudnia możemy obserwować Geminidy, czyli meteory, których źródłem jest asteroida Phaethon. Damian Jabłeka, wicedyrektor Planetarium Śląskiego, powiedział, że w ciągu roku możemy obserwować tylko dwa roje meteorów związanych z aktywnością asteroid. Oprócz Geminidów są to styczniowe Kwadrantydy.

- Phaethon to asteroida, która wykazuje aktywność kometarną. O ile komety są zmarzniętym lodem i pyłem, to asteroida jest głazem, a mimo tego z jej wnętrza lub powierzchni wydobywają się drobiny, które zostają w przestrzeni kosmicznej - opisuje Jabłeka.

Nie wiąże się to z wyglądem spadających gwiazd – dla obserwatorów wyglądają one podobnie, przesuwając się po niebie z prędkością ok. 35 km/s. Maksimum Geminidów czeka nas w nocy z 13 na 14 grudnia. Będzie można wtedy zaobserwować nawet 120 meteorów na godzinę, jeśli tylko warunki pogodowe umożliwią ich obserwację. Radiant roju, czyli miejsce, skąd zdają się wyłaniać meteory, znajduje się w gwiazdozbiorze Bliźniąt.