Spadające gwiazdy na początku roku. Oglądaj Kwadrantydy

Kwadrantydy to rój meteorów, od obserwacji których rozpoczynamy rok 2024. Jak podaje serwis Nocne Niebo, są one aktywne od końca grudnia i na początku stycznia. Nazwa roju pochodzi od wygasłego gwiazdozbioru Kwadrantu Ściennego, w którym meteoroidy wydają się pojawiać.

Gwiazdozbiór Kwadrantu Ściennego nie jest uznawany we współczesnej astronomii. Mimo to nazwa roju nie uległa zmianie. Kwadrantydy są wyjątkowym rojem meteorów. Wyróżniają się one tym, że okres ich aktywności jest krótki, ale bardzo intensywny. Zazwyczaj trwa tylko kilka dni. Wynika to ze stosunkowo wąskiego strumienia odłamków, przez który przechodzi Ziemia.