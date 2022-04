Kina domowe przyzwyczaiły nas do dużej liczby głośników, a najpopularniejsze konfiguracje to 5.1 i 7.1, gdzie pierwsza cyfra dotyczy satelit i głośnika centralnego, a druga to subwoofer. Oczywiście zdarzają się również zestawy zawierające dwa głośniki niskotonowe. W przypadku soundbarów do 1 tys. zł najczęściej traficie na urządzenia oferujące dwa kanały i jest również sporo modeli z dodatkowym głośnikiem basowym. Na takich się właśnie skupimy. Mniejsza ilość kanałów jest rekompensowana przez zaawansowane procesory zdolne wytworzyć dźwięk przestrzenny nawet w tak niewielkich urządzeniach. Soundbary mają wiele zalet - dobrze brzmią, zajmują mniej miejsca, łatwiej się je podłącza i są przystępne cenowo. Co można kupić za mniej niż 1 tys. zł? Tym razem wzięliśmy pod lupę modele w promocji i mające w komplecie subwoofer.