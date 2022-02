Soundbar to zazwyczaj pojedynczy, dwukanałowy głośnik podłączany do telewizora. Już najtańsze modele mają wbudowany moduł Bluetooth, dzięki któremu można je sparować na przykład ze smartfonem, by słuchać ulubionej muzyki. Zdarzają się także bardziej rozbudowane systemy z dodatkowymi, bezprzewodowymi głośnikami satelitarnymi, dzięki czemu można uzyskać dźwięk przestrzenny. Już w cenie poniżej 1 tys. zł traficie na modele zawierające w zestawie dodatkowy subwoofer, dzięki któremu brzmienie będzie głębsze, a wrażenia z oglądania - jeszcze lepsze. Do naszego przeglądu wybraliśmy taki właśnie sprzęt. Dodatkowo utrudniliśmy sobie zadanie poprzez dodanie wymogu, że głośnik niskotonowy ma być bezprzewodowy.