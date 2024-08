Sonda zauważyła ją na Marsie. Jest niczym "fioletowa syrena"

"To tylko złudzenie optyczne – nie ma mitologicznych syren ani mórz w świecie Marsa. Mars jest obecnie pustynnym światem, który kiedyś był pokryty rzekami, jeziorami i prawdopodobnie oceanami około 3,5 miliarda lat temu" - wyjaśniła ESA w oświadczeniu. Dodała też, że zimna epoka rozpoczęła się na Czerwonej Planecie, gdy ta "straciła pole magnetyczne i nie mogła dłużej utrzymać własnej atmosfery, co doprowadziło do odparowania, zamrożenia wody lub uwięzienia jej w powierzchni".