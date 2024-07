Gigantyczne kratery na Marsie. Powstają niemal codziennie

Naukowcy z Politechniki Federalnej w Zurychu wraz z międzynarodowym zespołem badaczy po raz pierwszy wykorzystali dane sejsmiczne do badania uderzeń meteorytów w Marsa. Na podstawie danych oszacowano ile meteorytów uderza w powierzchnię planety. Mars na co dzień spotyka się bowiem z uderzeniami meteorytów wielkości piłki do koszykówki.