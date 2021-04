WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 smartwatchzegarek Patryk Wieczorek Dzisiaj, 22-04-2021 13:33 Solidny smartwatch na lata. Kupisz i nie zechcesz zdjąć Myślisz o zakupie elektronicznego zegarka, a może zastanawiasz się nad zmianą obecnego modelu na nowy? Nowoczesny smartwatch oferuje lepszej jakości komponenty, wygodniejszą obsługę i szereg aplikacji, które przydadzą się podczas wielu codziennych czynności. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Nowoczesny sprzęt zaskakuje praktycznymi udogodnieniami Źródło: Pixabay Za dobrej jakości smartwatch nie musisz płacić wiele. Modele z najwyższej półki oferują mnóstwo udogodnień, jednak w bardziej przystępnej cenie również znajdziesz sprzęt, który wygląda efektownie i świetnie spełnia swoją rolę. Apple Watch 6 Szósta seria smartwatchów Apple to przede wszystkim wzorowy design i niezawodne działanie. Jasny, niegasnący wyświetlacz w połączeniu z komunikacją LTE i systemem łączności GPS sprawia, że sprzęt jest wyjątkowo funkcjonalny. Największe zainteresowanie wzbudzają jednak opcje dla aktywnych: pulsoksymetr pozwoli na bieżąco sprawdzać natężenie krwi tlenem, a dodatkowe aplikacje pozwolą monitorować pracę twojego serca niczym przy klasycznym EKG. Dzięki rozbudowanym aplikacjom fitness możesz jeszcze dokładniej śledzić swoje treningi i monitorować postępy. Huawei Watch GT 2 Sprzęt od Huawei to rozwiązanie dla osób, które chcą być na bieżąco z nowinkami technologicznymi, ale nie planują wydawać mnóstwa pieniędzy na nowe gadżety. Duży, okrągły wyświetlacz 1,39 cali funkcją rozmów telefonicznych i odtwarzaczem MP3 może poszczycić się wytrzymałą baterią, która starczy nawet na dwa tygodnie pracy na jednym ładowaniu. Dokładny GPS przyda się zarówno podczas treningów, jak i w formie poręcznej, kieszonkowej nawigacji, a piętnaście trybów treningowych pozwoli monitorować wysiłek fizyczny w podziale na poszczególne rodzaje aktywności. Samsung Galaxy Active Szukając alternatywy w niższej cenie nie wolno zapominać o Samsungu. Galaxy Active SM-R500N to doskonały model który sprawdzi się zarówno jako zegarek sportowy, ale również interesujący dodatek do codziennych prac. Atrakcyjny, sportowy design wodoodporna konstrukcja i wytrzymały wyświetlacz pokryty Gorilla Glass sprawia, że sprzęt sprawdzi się w najbardziej wymagających sytuacjach. Szereg wymiennych akcesoriów i tarcz sprawiają, że sprzęt możesz niemal dowolnie personalizować. Xiaomi Amazfit GTS Jeżeli szukasz smartwatcha z dużym ekranem roboczym, dobrym rozwiązaniem będzie model od Xiaomi. Wyposażono go w personalizowany wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości, który idealnie odwzorowuje czerń i oferuje doskonałe nasycenie wszystkich kolorów. Urządzenie oferuje aż pięć wygodnych miejsc na widżety oraz szereg przydatnych aplikacji. Jednocześnie mimo dużego wyświetlacza zegarek jest wyjątkowo lekki i wygodny, jego grubość to zaledwie 9,4 mm. Zegarek jest również wodoodporny, przetrwa zanurzenie nawet na głębokość 50 metrów. Lenovo Blaze Smartwatch firmy Lenovo to przede wszystkim efektowny wygląd za naprawdę niewielką cenę. Urządzenie łatwo paruje się ze smartfonami z systemem IOS i Android. Ekran Full Touch reaguje na dotyk na całej okrągłej powierzchni, a nie jak w przypadku tańszych modeli na niewielki wycinek tarczy. Niedrogi model, który pozwoli ci wyświetlać powiadomienia z najczęściej używanych aplikacji to sprzęt, który sprawdzi się o wiele lepiej niż klasyczny zegarek. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze