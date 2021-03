WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 3 laptoplaptop gamingowyhome office Patryk Wieczorek Dzisiaj, 15-03-2021 14:14 Solidne podzespoły w dobrej cenie. Laptopy Asus dla wymagających Podejmując decyzję o zakupie laptopa warto postawić na pewny sprzęt, który posłuży przez długie lata. Mocne i przede wszystkim wytrzymałe podzespoły w połączeniu z doskonałym wykonaniem i nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi – to znaki rozpoznawcze laptopów Asus. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Doskonałe modele do domowego biura i nie tylko Źródło: Shutterstock Wybierając urządzenie znanej i sprawdzonej firmy możesz mieć pewność, że posłuży ci przez długie lata. Pośród oferty laptopów Asus znajdziesz zarówno niedrogie modele doskonale nadające się do pracy, jak i smukłe ultrabooki czy solidne laptopy gamingowe pozwalające komfortowo grać w aktualne gry. Wybór zależy tylko od ciebie. VivoBook – do nauki i pracy zdalnej Szukasz sprzętu, którego atrakcyjna cena idzie w parze z solidnymi podzespołami? Warto postawić na laptopy z serii VivoBook, które doskonale nadają się zarówno do codziennej pracy, nauki zdalnej czy rozrywki lub edycji materiałów wideo. Wydajny i niezawodny VivoBook 15 X571 oferuje procesor Intel Core™ i5 z 16 GB pamięci RAM i kartą graficzną NVIDIA® GeForce GTX1650 Ti. To wszechstronna konfiguracja, która dodatkowo nie nadwyręży budżetu. Laptopy VivoBook ze zintegrowanym układem graficznym to opcja, w której brak dedykowanej karty graficznej przekłada się na niższą cenę sprzętu. ZenBook – lekki laptop do domu i biura To rozwiązanie dla osób, które cenią sobie przede wszystkim równowagę między mobilnością i wydajnością sprzętu. Laptopy z serii ZenBook to połączenie wyjątkowo kompaktowych rozmiarów z najlepszym możliwym zestawem podzespołów. Przykładowo ZenBook 13 UX325 waży zaledwie 1,11 kg, a jego grubość wynosi 13,9 mm, czyli niewiele więcej niż zwykły zeszyt. Jednocześnie sprzęt wyposażono we wszystkie niezbędne wejścia, które pozwolą na bezproblemowe podłączenie laptopa w każdych warunkach. Model ZenBook 14 UM425 to model o przekątnej ekranu 14 cali, który bez problemu spakujesz do torby czy plecaka i możesz używać go w biegu. Aby pracować, wystarczy ci jedynie miejsce siedzące, nawet takie bez stałego podłączenia do prądu. Solidna bateria to cecha charakterystyczna ZenBooków, a w przypadku nowych modeli starczy nawet na 22 godziny. Jeżeli jakimś cudem zapomnisz o naładowaniu sprzętu, nie musisz się przejmować. Bateria naładuje się do poziomu 60 proc. w przeciągu zaledwie 49 minut. Na uwagę zasługuje również model ZenBook 13 OLED UM325 wyposażony w niesamowity ekran OLED, który zapewni doskonale realistyczne efekty wizualne i prawdziwą czerń godną sali kinowej. Ultracienkie ramki zapewnią jeszcze większą powierzchnię roboczą, co czyni z niego doskonały model do pracy, a także świetny laptop multimedialny. TUF – laptop dla graczy w przystępnej cenie W przypadku laptopów gamingowych cena solidnego zestawu komponentów może być powalająca. Na szczęście wśród laptopów z serii TUF znajdziemy również solidny sprzęt umożliwiający komfortową płynność podczas grania w produkcje wydanych po 2019 roku. TUF Gaming A15 FA506 to jeden z najbardziej wydajnych modeli w swoim poziomie cenowym. Wyposażony w układ graficzny NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti laptop ma możliwość podkręcenia karty, które pozwoli osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w wymagających produkcjach. Sprzęt dla graczy to nie tylko wydajny układ graficzny, ale również przede wszystkim dobre chłodzenie nawet podczas gry w najbardziej wymagające produkcje. W przeciwnym przypadku laptop będzie bardzo głośny, co negatywnie odbije się na wrażeniach z gry. Dlatego model TUF Dash F15 FX516 wyposażono w samoczyszczący się układ chłodzenia zapewniający wysoką funkcjonalność nawet po długim okresie użytkowania. Wmontowane rurki cieplne mają za zadanie odprowadzać ciepło do aż czterech radiatorów, dzięki czemu wydajność i temperatury utrzymują się na stabilnym poziomie. Szukając laptopa z Ray Tracingiem warto zainteresować się modelem TUF Dash F15 FX516. Symulowanie fizycznego zachowania światła sprawi, że granica między grą a rzeczywistością jeszcze bardziej się zaciera. Dodatkowo sprzęt wyposażono w superszybką matrycę IPS o częstotliwości odświeżania aż 240 Hz. Jednocześnie wydajny układ graficzny sprawia, że nawet tegoroczne gry działają na nim ultrapłynnie, a rozgrywka jest jeszcze bardziej immersyjna. ROG – do najbardziej wymagających gier Standardem dla graczy są laptopy 14 i 15-calowe, jednak osoby poszukujące jeszcze lepszych doznań mogą zdecydować się na większy model. 17-calowy Asus ROG Zephyrus S17 GX701 to rozwiązanie dla osób, które nie uznają kompromisów. Laptop oferuje dużą powierzchnię roboczą, ale jednocześnie jest wyjątkowo smukły, gdyż 17-calowy ekran zamknięto w 15-calowej obudowie. Czas reakcji 3 ms to standard w przypadku rozgrywki sieciowej, gdzie liczy się każdy ułamek sekundy. Laptop gamingowy powinien również błyskawicznie wczytywać wszystkie dane. Pomoże w tym praktyczny dysk SSD, który znacznie skróci czas wczytywania aplikacji. Model Asus ROG Zephyrus M15 GU502 może poszczycić się pojemnym dyskiem 1 TB SSD oraz wydajnym procesorem i kartą graficzną, które zapewnią nie tylko bardzo szybkie ładowanie aplikacji i gier, ale również rozgrywkę na wysokim poziomie.