Sojusz sąsiadów Rosji. Wydadzą majątek na nowoczesną broń

To nowoczesna broń, która do służby w niemieckiej armii weszła w 2005 r., system obrony powietrznej średniego zasięgu. Może zwalczać cele (także kilka jednocześnie) znajdujące się w odległości do 40 km i na maksymalnym pułapie ok. 20 km. Mogą być to samoloty, śmigłowce i bezzałogowe statki powietrzne, a także pociski manewrujące.