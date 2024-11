Smog tak gęsty, że widać go z kosmosu. Problemy Azji

Azja mierzy się z intensywnymi zanieczyszczeniami powietrza. Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, powołując się na CNN, nad Pakistanem i Indiami mamy do czynienia z wyjątkowo gęstym smogiem. W Pakistanie osiągnął on alarmujący poziom, co potwierdzają zdjęcia satelitarne NASA. Zanieczyszczenie powietrza rozciąga się na prowincję Pendżab oraz duże obszary Indii, wykraczając poza stolicę Delhi.