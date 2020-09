Smartfony do 300 zł. Tanie nie znaczy gorsze

Kupujemy tanie telefony nie tylko dlatego, że nie znamy możliwości droższych modeli albo nie zależy nam na dobrej jakości używanego sprzętu. Czasem skłania nas do tego nagła awaria, potrzeba posiadania zapasowego modelu albo dodatkowy telefon dla dziecka na wyjazd.

Tanie komórki — dla kogo?

Czekasz na odebranie z naprawy smartfona? Najczęściej taka naprawa nie trwa długo, ale bywa, że może się przedłużyć. Niektóre serwisy oferują zapasowe modele, ale czasem przyda się zapasowy smartfon. Za taki model nie chcemy przepłacać, część osób posiada służbowy model albo stary, nieco zarysowany telefon z jednej z szuflad w domu. Tańszy smartfon to często potrzeba rezygnacji z szybkiego działania kilku aplikacji, mniej atrakcyjnego wzornictwa, czy większej wagi, ale dla podstawowych potrzeb będzie w sam raz. Mniej znane marki częściej pojawiają się jako alternatywa dla najbardziej znanych producentów smartfonów. Do pewnego momentu nie były zadowalające, ale teraz na wiele z nich warto zwrócić uwagę. 8 do 16 GB pamięci wewnętrznej, Bluetooth, wytrzymała bateria i wzmocniona obudowa oraz pakiet podstawowych aplikacji - te podstawowe funkcje zapewnią sprawną łączność na co dzień bez konieczności inwestowania w drogi telefon. Czego chcieć więcej?

Także znajomo brzmiące nazwy firm produkujących smartfony mają w ofercie tańsze modele. Czasem wystarczy tylko poszukać albo sięgnąć po starszą wersję. Bywa, że wraz ze zużyciem się dotychczasowego modelu telefonu, szukamy czegoś nowego. Jeśli ten sam model, który sprawdzał się dotąd, po prostu nadal spełnia oczekiwania, może nowoczesny nie będzie niezbędny.

Nie przepłacaj za smartfona

Gadżety elektroniczne rozwijają się w tak dynamicznym tempie, że to, co podobało nam się i wystarczająco odpowiadało naszym potrzebom jeszcze niedawno, teraz kosztuje znacznie mniej niż nowe modele różnych gadżetów. Czy rzeczywiście każdy potrzebuje kilkunastu aplikacji internetowych? Nie, jeśli z telefonu korzysta tylko do dzwonienia i sprawdzenia, co się dzieje w mediach społecznościowych. Mniejsza pamięć i prostszy procesor to najprostszy osób na obniżenie ceny smartfona, ale trzeba liczyć się z tym, że prędkość jego działania może być niższa i nie skorzystamy z niektórych aplikacji.

Robisz zdjęcia telefonem tylko raz na jakiś czas? Aparat niemal jak z lustrzanki nie będzie konieczny, wystarczy tylny zamiast podwójnego, a i tak uwiecznisz wspólny wypad z rodziną na małą wycieczkę. Wiele ciekawych funkcji jak np. Dual SIM to teraz standard, który mniej niż dawniej wpływa na cenę telefonu. Do większości włożymy też odpowiadającą naszym potrzebom kartę pamięci, na której zmieścimy ulubioną muzykę.

Zamiast "ajfona"