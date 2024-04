Smartfon wykryje niewydolność serca. Powstała specjalna aplikacja

Aplikacja ta to kolejne narzędzie, które z powodzeniem znajduje zastosowanie w kardiologii. Do tej pory, najczęściej stosowane były programy umożliwiające monitorowanie rytmu serca, które pomagały wykryć migotanie przedsionków - jedną z najczęściej występujących arytmii.

Niewydolność serca to jedno z najczęstszych schorzeń kardiologicznych. Charakteryzuje się spadkiem wydolności fizycznej, przyspieszonym oddechem oraz ciągłym zmęczeniem. Przyczyną jest spadek wydolności układu krążenia, który może wynikać z różnych schorzeń, a także z uszkodzenia mięśnia sercowego spowodowanego zawałem serca.

Nie istnieje proste badanie, które pozwoliłoby wykryć niewydolność serca. W diagnostyce pomagają badania USG oraz niektóre testy krwi. W nowo opracowanej przez fińskich specjalistów metodzie wykorzystano tzw. żyrokardiografię. Jest to nieinwazyjna metoda analizy pracy mięśnia sercowego, która polega na rejestracji drgań serca o niskich częstotliwościach (poniżej zakresu słyszalnego).

Taka metoda jest możliwa do zastosowania, ponieważ podczas skurczów i rozkurczów mięsień sercowy i zastawki serca poruszają się. Te ruchy można zarejestrować jako wibracje na powierzchni klatki piersiowej. W pewnym sensie, ale tylko częściowo, przypomina to osłuchiwanie serca przez lekarza za pomocą stetoskopu. Problem polega na tym, że nawet doświadczony medyk nie jest w stanie usłyszeć tego rodzaju wibracji.

Naukowcy z uniwersytetu w Turku, we współpracy z firmą CardioSignal, pracowali nad tą metodą przez 10 lat. Opracowali sensor, który jest w stanie wykrywać i rejestrować tego typu wibracje, w tym również te, które nie są słyszalne za pomocą stetoskopu. Dodatkową zaletą sensora jest to, że można go zainstalować w smartfonie.