Słuchawki bezprzewodowe - propozycje z długim czasem pracy baterii oraz redukcją szumów Słuchawki bezprzewodowe to bardzo pożądany gadżet. Pozwalają wygodnie cieszyć się ulubioną muzyką i podcastami, a także swobodnie rozmawiać z bliskimi i współpracownikami. W ich użytkowaniu niezwykle istotne są takie czynniki jak dobra jakość dźwięku i wydajna bateria. Jaki model wybrać? Przedstawiamy rozwiązania na każdą kieszeń. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Słuchawki bezprzewodowe Źródło: Adobe Stock W naszym zestawieniu znajdziecie słuchawki, które oferują system redukcji szumów, a przy tym pozwalają na długo zapomnieć o konieczności podłączenia ich do ładowania. Skupiliśmy się na słuchawkach dousznych, dokanałowych i nausznych. Pod względem praktycznym najlepsze będą oczywiście produkty z dwóch pierwszych grup, ponieważ są one dyskretne, lekkie i nie zagrożą fryzurze. Słuchawki nauszne z kolei zazwyczaj oferują najwyższy poziom izolacji od otoczenia, a także najlepszy czas pracy na baterii. O ile przy mniejszych urządzeniach bardzo dobrym wynikiem są czasy rzędu 7 godzin, o tyle cięższa artyleria wytrzymuje czasem nawet do 30 godzin. Jakie jeszcze parametry są istotne przy zakupie słuchawek? Najczęściej spotykane parametry to pasmo przenoszenia, dynamika oraz impedancja. Pasmo przenoszenia określa precyzyjność słuchawek, chociaż nie zawsze przekłada się na jakość dźwięku. Wybrane przez nas produkty oferują zakres od 20 do 20000 Hz. Przedział ten jest często spotykany, ponieważ przyjmuje się, że właśnie takie jest pasmo słuchu człowieka. Impedancja, która jest podawana w ohmach, to wartość oporu elektrycznego prądu zmiennego. Im wyższa impedancja, tym potrzeba większego napięcia. Paradoksalnie, choć producenci zawsze podają ten parametr, to nie ma on znaczenia dla jakości dźwięku. Ostatnia, ale zarazem najważniejsza jest skuteczność słuchawek. Im jest ona wyższa, tym lepiej słuchawki będą odtwarzać dźwięk nawet z urządzeń, które nie mają naturalnych aspiracji do zapewnienia dobrego brzmienia. W przypadku słuchawek bezprzewodowych istotna jest również kwestia rodzaju łączności. Najpopularniejszy jest tutaj standardowy Bluetooth, ale coraz częściej pojawia się także łączność NFC, która ułatwia parowanie. Wystarczy przyłożyć smartfon z NFC do odpowiedniego punktu na obudowie słuchawek i urządzenia automatycznie połączą się w pary. Oczywiście nadal można klasycznie sparować urządzenia przez Bluetooth, należy wtedy wykonać czynności opisane w instrukcji. Słuchawki dokanałowe i douszne Dokonując wyboru staraliśmy się uwzględnić różne poziomy zasobności portfela. Tak oto w przypadku słuchawek dousznych i dokanałowych już za 299 złotych można mieć produkt, który spełnia założenia wspomniane na początku tekstu. Mowa tu o Huawei Freebuds 4i. Producent deklaruje, że bateria pozwala nawet na 10 godzin nieprzerwanego użytkowania, a aktywna redukcja szumów pozwala cieszyć się dźwiękiem i rozmowami bez przeszkód. Na uwagę zasługuje również fakt, że już 10 minut ładowania wystarcza na 4 godziny słuchania. Posiadają one również tryb "świadomość", który pozwala słyszeć, co dzieje się dookoła. W połączeniu z dwoma mikrofonami do rozmów telefonicznych mamy wszystko, czego potrzeba do szczęścia. W średnim przedziale cenowym znajdziemy na przykład słuchawki Jabra Elite Active 75t. Zarówno ten model jak i Jabra Elite 75t zbierają bardzo wysokie oceny zarówno w testach jak i od użytkowników. Wersja Active to koszt 519 złotych. Na uwagę zasługuje już ich budowa, a konkretnie oferowany stopień ochrony IP57, więc są one całkowicie wodoodporne. Oznacza to, że będą doskonałe do uprawiania sportów. Deklarowany czas pracy na baterii to 7,5 godziny. Posiadają także funkcję HearThrough, która sprawia, że usłyszymy to, co dzieje się dookoła. Cztery mikrofony powinny zapewnić wysoką jakość rozmów telefonicznych. W przypadku rozwiązań z wyższej półki nie ma zbyt wielu propozycji, ale warto zwrócić uwagę na słuchawki Sony WF-1000XM4. To bezkompromisowy produkt, który zapewnia do 8 godzin pracy. Funkcja szybkiego, trwającego 5 minut ładowania umożliwia korzystanie ze słuchawek nawet do 60 minut. Aplikacja Sony Headphones Connect poinformuje użytkownika, jeśli zapas energii w etui ładującym spadnie poniżej 30 proc. Sony chwali się studyjną jakością dźwięku dzięki kodekowi LDAC oraz zaawansowanemu procesorowi. Mają one sprawić, że nawet skompresowane pliki muzyczne zabrzmią doskonale. Cztery mikrofony są tutaj wspierane przez dwa mikrofony kostne, co daje jeszcze lepsze zbieranie dźwięku podczas rozmów. Ciekawostkami są takie funkcje jak Speak-to-chat i Google Find My Device. Ta pierwsza zatrzyma muzykę i umożliwi rozmowę z drugą osobą, kiedy tylko użytkownik się odezwie. Druga pokaże ostatnie położenie słuchawek. Słuchawki nauszne Słuchawki nauszne często samą konstrukcją sprawiają, że można łatwo oderwać się od otoczenia. Poduszki otaczające uszy sprawiają, że do słuchającego dociera mniej dźwięków z zewnątrz. Oczywiście nie oznacza to, że należy rezygnować z funkcji aktywnej redukcji szumów - wręcz przeciwnie. Wśród budżetowych słuchawek wyróżniają się Sony WH-CH710N ANC, które mają dwa mikrofony, system redukcji szumów oraz tryb dźwięków otoczenia, który pozwoli zachować kontakt ze światem zewnętrznym. Deklarowany przez producenta czas pracy wynosi aż do 35 godzin. Z kolei 10 minut szybkiego ładowania zapewnia do 60 minut słuchania. Słuchawki posiadają również system łączności NFC, a także wygodną, składaną konstrukcję. W średniej półce cenowej do podstawowych funkcji dochodzą również ciekawe rozwiązania poprawiające brzmienie. Tak jest przy Sony WH-XB900N ANC. Oprócz aktywnej redukcji szumów, technologii NFC i czasu pracy na baterii wynoszącego do 30 godzin producent oferuje także bardziej zaawansowaną konstrukcję produktu. Mowa tu o Extra Bass - nie jest to dodatkowy procesor, lecz sposób budowy słuchawki. Zakłada on dodanie specjalnego kanału basowego i zwiększenie szczelności, co pozwala uzyskać mocniejsze brzmienie. Słuchawki posiadają także panel sterujący i funkcję Quick Attention. Po dotknięciu obudowy prawej słuchawki muzyka zostanie wyciszona i słuchawki uwydatnią dźwięki z zewnątrz. W sekcji dla wymagających wybraliśmy Bose Headphones 700 ANC. Deklarowany czas pracy wynosi do 20 godzin, co może nie jest rewelacyjnym wynikiem, ale za to po 15 minutach szybkiego ładowania można zyskać dodatkowe 3,5 godziny słuchania. Obiecująco przedstawia się podejscie producenta do systemu redukcji hałasu, który ma aż 11 poziomów ustawień. Dodatkowo, użytkownicy urządzeń Apple mogą skorzystać z systemu Bose AR, który pozwala na precyzyjne ustawienie słuchawek. W kwestii rozmów, produkt został wyposażony w cztery mikrofony. Jak widać, obecnie wiele zaawansowanych funkcji oraz długi czas pracy baterii są dostępne już przy budżetowych urządzeniach. Oczywiście te z wyższej półki cenowej przeważnie zagrają lepiej i czyściej. Niemniej jednak wyścig technologiczny, który nie ominął również branży słuchawek bezprzewodowych, sprawił, że produkty są coraz wydajniejsze. Jeśli więc jesteś ciągle w biegu i chcesz być zawsze w kontakcie, to powyższe propozycje z pewnością ułatwią ci życie. 