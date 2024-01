Słodycze posłużą rolnikom. Pomysł naukowców z Łodzi

Dr Justyna Nawrocka i Urszula Świercz-Pietrasiak z Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzą badania nad możliwością wykorzystania odpadów powstających w procesie produkcji kawioru molekularnego w ekologicznej gospodarce. Kawior molekularny to produkt spożywczy, który jest często stosowany w przemyśle cukierniczym, na przykład jako dodatek do herbat bąbelkowych, deserów, kaw, jogurtów i koktajli. Niestety, odpady powstające w procesie jego produkcji są trudne do utylizacji, co stanowi problem dla producentów.

Dlatego pracownice Katedry Fizjologii i Biochemii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego postanowiły znaleźć rozwiązanie tego problemu. Od roku pracują nad projektem naukowym zatytułowanym: "Wykorzystanie kompleksowego systemu bioremediacyjnego w ekologicznej gospodarce odpadami poprodukcyjnymi, wytwarzanymi w wyniku procesu produkcji komponentów artykułu spożywczego – kawioru molekularnego". Projekt ten jest realizowany w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0, we współpracy z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Słodycze na pola. Wesprą wzrost roślin

- Przy produkcji kawioru molekularnego, ale także innych wyrobów cukierniczych: żelków czy galaretek, powstają odpady, których trudno się pozbyć, ponieważ zawierają zagęstniki, emulgatory i substancje żelujące. Samych odpadów podczas produkcji słodyczy jest niewiele, ale bardzo trudno sobie z nimi poradzić, a to z kolei podnosi koszty utylizacji. Trzeba pamiętać, że substancje żelujące mają szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, jak i w innych gałęziach przemysłu, między innymi przemyśle farmaceutycznym – tłumaczyła dr Nawrocka.

W związku z tym, jedna z polskich firm produkujących słodycze, w tym kawior molekularny, zwróciła się do naukowców z prośbą o pomoc w wykorzystaniu tych odpadów w sposób niekonwencjonalny. Jak zauważyła mgr inż. Świercz-Pietrasiak, odpady z przemysłu cukierniczego, jeżeli są odpowiednio zabezpieczone, mogą być wykorzystane w innych celach. Składniki odpadów, takie jak guma i wielocukry, mogą stać się doskonałym materiałem do wzrostu roślin i mikroorganizmów, jeśli zostaną odpowiednio rozłożone.

Stąd pomysł, aby wykorzystać te odpady w gospodarce obiegu zamkniętego. Odpady te są nietoksyczne i nie zawierają antybiotyków, metali ciężkich ani innych niebezpiecznych substancji, co czyni je idealnymi do użyźniania gleby. Jednak, jak podkreśla dr Nawrocka, aby mogły one służyć jako nawóz, muszą być odpowiednio przetworzone.

Naukowcy prowadzą badania, w których odpady są oczyszczane, a następnie dodawane do podłoży, na których wysiewane są nasiona. Wyniki prac są bardzo obiecujące. Na glebach piaszczystych i wysokoprzepuszczalnych, które są zazwyczaj nieurodzajne, niektóre frakcje tych odpadów spowodowały wzrost bioróżnorodności roślin.

Autorki badań przypuszczają, że te odpady mogą być również skuteczne na terenach dotkniętych suszą. Odpady te, po oczyszczeniu i przefiltrowaniu, zagęszczają glebę i pomagają utrzymać wilgoć.